Мэр Барнаула Вячеслав Франк поддержал поправки в Конституции
Сегодня, 1 июля, глава Барнаула Вячеслав Франк принял участие в общероссийском голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Он сделал это утром на избирательном участке №227, который находится в СОШ №1, информирует пресс-служба администрации города.
Вячеслав Франк поддержал внесение поправок, а заодно и проголосовал за присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести».
- Сегодня очень важный день для истории нашей страны. Вносимые поправки в Основной Закон приведут его в соответствие с сегодняшними реалиями, закрепят социальные, политические и экономические гарантии. Сегодня мы голосуем не только за обновленную Конституцию, но и за наше будущее, за стабильность, безопасность, устойчивое экономическое развитие, уверенность в завтрашнем дне, – сказал Франк.
Напомним, 1 июля избирательные участки работают с 8 до 20 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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