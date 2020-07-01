Мэр Барнаула Вячеслав Франк поддержал поправки в Конституции

1 Июль 2020 2020-07-01T07:43:35+03:00

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Сегодня, 1 июля, глава Барнаула Вячеслав Франк принял участие в общероссийском голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Он сделал это утром на избирательном участке №227, который находится в СОШ №1, информирует пресс-служба администрации города.

Вячеслав Франк поддержал внесение поправок, а заодно и проголосовал за присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести».

- Сегодня очень важный день для истории нашей страны. Вносимые поправки в Основной Закон приведут его в соответствие с сегодняшними реалиями, закрепят социальные, политические и экономические гарантии. Сегодня мы голосуем не только за обновленную Конституцию, но и за наше будущее, за стабильность, безопасность, устойчивое экономическое развитие, уверенность в завтрашнем дне, – сказал Франк.

Напомним, 1 июля избирательные участки работают с 8 до 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU