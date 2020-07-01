2020-07-01T06:26:02+03:00
Общество

В Алтайском крае прогнозируют увеличение заболевших клещевым энцефалитом

Это связано со смягчением ограничительных мер
Татьяна ГЕЙНРИХ
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За прошедшую неделю от клещей пострадало 323 жителя Алтайского края.За прошедшую неделю от клещей пострадало 323 жителя Алтайского края.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае и Республике Алтай ученые прогнозируют увеличение числа инфицированных клещевым энцефалитом, сообщают «РИА Новости». Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций связывают это со смягчением ограничительных мер по коронавирусу.

Помимо двух Алтаев, такое же ближайшее будущее прогнозируют и Свердловской области. В целом, ученые ВНИИ ГОЧС отмечают рост в этом году числа инфицированных клещевым энцефалитом на 15-20% на территории пяти регионов страны. Наибольшее число обращений по поводу инфицирования клещевым энцефалитом зарегистрированы в Тюменской, Кемеровской, Свердловской областей, Республик Башкортостан и Алтай.

За прошедшую неделю от клещей пострадало 323 жителя Алтайского края. Всего с начала сезона в регионе в поликлиники края с жалобами на присасывание этих насекомых обратились более 8,5 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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