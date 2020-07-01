2020-07-01T05:38:08+03:00
Общество

В день голосования в Алтайском крае усиленно работают полицейские

На службу заступили свыше 5 тысяч сотрудников
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Плотность нарядов увеличится.Плотность нарядов увеличится.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

1 июля, в общероссийский день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ алтайские полицейские работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба регионального МВД.

На пост заступят свыше пяти тысяч сотрудников, а плотность нарядов на улицах городов и районов увеличится. Чтобы во время голосования граждане чувствовали себя безопасно, был соблюден порядок, задействуют сотрудников Росгвардии, 300 курсантов БЮИ, работников частных охранных организаций, а также представителей народных дружин, казачьих сообществ и общественных объединений.

В краевом управлении МВД отметили, что полицейские будут тесно взаимодействовать с членами избирательных комиссий. Уже с 8 утра в Алтайском крае работают 1779 участков для голосования. Процедура проходит с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24