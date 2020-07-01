В день голосования в Алтайском крае усиленно работают полицейские

1 Июль 2020 2020-07-01T05:38:08+03:00

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1 июля, в общероссийский день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ алтайские полицейские работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба регионального МВД.

На пост заступят свыше пяти тысяч сотрудников, а плотность нарядов на улицах городов и районов увеличится. Чтобы во время голосования граждане чувствовали себя безопасно, был соблюден порядок, задействуют сотрудников Росгвардии, 300 курсантов БЮИ, работников частных охранных организаций, а также представителей народных дружин, казачьих сообществ и общественных объединений.

В краевом управлении МВД отметили, что полицейские будут тесно взаимодействовать с членами избирательных комиссий. Уже с 8 утра в Алтайском крае работают 1779 участков для голосования. Процедура проходит с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

ИСТОЧНИК KP.RU