2020-07-01T05:04:29+03:00
Спорт

Тренеры проверили уровень физподготовки игроков «Динамо-Барнаул» после перерыва

Многие показали лишь средний уровень подготовки
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Футболисты будут восстанавливать былую форму.Футболисты будут восстанавливать былую форму.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаульский футбольный клуб «Динамо» возобновил тренировки после трехмесячного перерыва. Конечно, за это время футболисты могли немного сбавить в спортивных показателях. На днях тренеры решили проверить уровень физической подготовки игроков, сообщает пресс-служба клуба.

На стадионе «Лабиринт» спортсмены пробежали на время 30-ти и 50-тиметровку, выполнили прыжки в длину и прошли тест Купера. Тренер остался недоволен подготовкой футболистов после перерыва, многие показали лишь средние результаты. Но есть и отличившиеся спортсмены. Так динамовцы Максим Полковников и Михаил Осипов выполнили все нормативы на уровне футболистов Российской премьер-лиги. В отличной физической форме после самоизоляции показали молодые игроки Никита Гречников, Егор Паршаков и Вадим Исаев. Теперь все внимание будет направлено на то, чтобы привести мышцы барнаульских спортсменов в прежнее рабочее состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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