В Горно-Алтайске проезд в транспорте на один день стал бесплатным

1 Июль 2020 2020-07-01T04:22:12+03:00

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1 июля в Горно-Алтайске сделали бесплатный проезд в общественном транспорте для всех жителей. Это касается как городских, так и пригородных маршрутов, направляющихся из Алферова, Маймы и Кызыл-Озека в Горно-Алтайск, сообщает мэрия.

Уточнить необходимую информацию можно по телефону диспетчерской Горно-Алтайского союза индивидуальных автопредпринимателей: 4-91-86.

Напомним, 1 июля – общероссийский день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Досрочное голосование было объявлено еще с 25 июня. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзорана участках соблюдаются необходимые санитарно-эпидемиологические требования. Это соблюдение дистанции, термометрия, наличие средств индивидуальной защиты у членов избирательных комиссий. Самим избирателям также предлагают перчатки, медицинские маски, антибактериальные салфетки и одноразовые ручки.

ИСТОЧНИК KP.RU