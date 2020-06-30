2020-06-30T09:12:41+03:00
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В Барнауле откроют персональную выставку Петра Кудинова

Она пройдет в художественном музее
Иван ОЛЕКСЮК
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Художественный музейХудожественный музей
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Культурная жизнь в Барнауле начинает возвращаться к прежнему распорядку – осенью пообещали провести Шукшинский кинофестиваль, а в 2 июля открывается выставка члена Союза художников России Петра Кудинова.

Она приурочена к 70-летию живописца. В экспозицию в художественном музее вошли работы последних лет.

- В художественной жизни Алтайского края творчество Петра Кудинова занимает особое место. Выработав собственную изобразительную манеру, он и сегодня продолжает экспериментировать с цветом и пластикой форм. Творчество художника - это поиск гармонии жизни человека в городе и деревне, работе и отдыхе, семье и одиночестве. Деревья, облака, дома, рожденные воображением художника, переданы изогнутыми линиями, измененными, причудливыми формами, - отмечают в Министерстве культуры Алтайского края.

Справка

Петр Кудинов родился в 1950 году в селе Шимолино Благовещенского района. В 1971 году окончил Бийское педагогическое училище. Затем продолжил образование в Дальневосточном институте искусств, но был вынужден прервать обучение. С 1980 по 1992 год работал в Благовещенской школе искусств. С 2013 года Петр Андреевич является членом Союза художников России и активно участвует в художественной жизни города и края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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