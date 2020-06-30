Известный боксер Александр Поветкин приехал тренироваться на Алтай

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:14:22+03:00

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Известный боксер-профессионал, чемпион Олимпийских игр Александр Поветкин прибыл для подготовки к очередному бою на Алтай.

Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram.

- Я очень рад, что есть дата нашего боя, сейчас мы готовимся на Алтае. Диллиан хороший, сильный боксер, будет интересно с ним побоксировать. Для меня это тоже важный бой. Так что я отдам все силы и всё сделаю, чтобы показать красивый, интересный бой, - пишет Поветкин.

povetkinalexandr Александр Поветкин на Алтае

По словам исполнительного директора промоутерской компании «Мир Бокса» Дмитрия Иванова, в первую очередь упор во время тренировок будет сделан на физическую и функциональную подготовку спортсмена.

- Важный этап, где закладывается база, которая позволит провести поединок в течение 12 раундов! Важные показатели: сила, выносливость, скорость и возможность быстро восстанавливаться!!! Пожелаем Александру хорошей подготовке! – говорит он.

Из-за ограничительных мероприятий приходилось переносить бой. Изначально встреча между россиянином Александром Поветкиным и британцем Дилланом Уайтом была запланирована на 2 мая в Манчестере. Затем называлась дата 4 июля. Также предполагалось, что бой, скорее всего, пройдет без зрителей. Позже назывались даты 8 или 15 августа. И вот наконец-то промоутеры определились: 22 августа в Великобритании.

40-летний Александр Поветкин за свою профессиональную карьеру провел 38 боев. 35 завершились победой. Также на его счету два поражения и один поединок, завершившийся вничью.

Британец Диллиан Уайт несколько младше своего соперника – ему 32 года. Он провел 27 боев и лишь один раз ушел с ринга с поражением. Это произошло в 2015 году.

Отметим, бой Поветкин – Уайт пройдет за звание временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

ИСТОЧНИК KP.RU