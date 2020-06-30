2020-06-30T04:35:57+03:00
Общество

Жители Алтайского края пошли крестным ходом на Коробейниково

Мероприятие проходит в новом формате
Иван ОЛЕКСЮК
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Крестный ходКрестный ходФото: Алтайской митрополии
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Из Барнаула выдвинулись несколько десятков человек в село Коробейниково. Они идут крестным ходом, чтобы поклониться Казанской иконе Божией Матери. В этом году в связи с пандемией шествие проходит в новом формате и по новому маршруту.

Как сообщает Алтайская митрополия, это уже 22-й Всероссийский крестный ход в Коробейниково. Перед началом, 28 июня, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и епископ Рубцовский и Алейский Роман совершили божественную литургию.

- Верующие своим ходом добрались до села Черницкое, откуда и начался крестный ход. Руководит шествием диакон Константин Филатов. Вечером крестоходцы добрались до первой остановки - с. Новороманово, - сообщает епархия.

Дальнейший маршрут - окрестности с. Калманка (ночлег) - окрестности с. Красноярка (ночлег) - с. Володарка - окрестности с. Белово (ночлег) – Вяткино – окрестности с. Усть-Пристань - Елбанка - с. Коробениково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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