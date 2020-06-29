В Барнауле пропала 17-летняя студентка

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:03:09+03:00

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В Барнауле возбудили уголовное дело по факту пропажи 17-летней студентки Юлии Черниковой.

Как установило следствие, она ушла из комнаты общежития Алтайского политехнического техникума еще 9 июня и до настоящего времени ее местоположение не установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Приметы Юлии: на вид 18 лет, среднего телосложения, рост 155 сантиметров, волосы черного цвета длинной до плеч. Когда ее видели в последний раз, она была одета в белую футболку, синие джинсы, джинсовые балетки и сиреневые носки.

Следователи-криминалисты с помощью высокотехнологичной криминалистической техники уже осмотрели жильё и возможные места пребывания студентки. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств пропажи девушки.

- Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления, - отмечают в ведомстве.

Всем тем, кому известно об обстоятельствах исчезновения Юлии Черниковой, либо лицам, видевшим ее, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39, либо 02 (для абонентов сотовой связи 102).

ИСТОЧНИК KP.RU