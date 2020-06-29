2020-06-29T16:03:09+03:00
Происшествия

В Барнауле пропала 17-летняя студентка

Она исчезла 9 июня
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Пропавшая Юлия ЧерниковаПропавшая Юлия ЧерниковаФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В Барнауле возбудили уголовное дело по факту пропажи 17-летней студентки Юлии Черниковой.

Как установило следствие, она ушла из комнаты общежития Алтайского политехнического техникума еще 9 июня и до настоящего времени ее местоположение не установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Приметы Юлии: на вид 18 лет, среднего телосложения, рост 155 сантиметров, волосы черного цвета длинной до плеч. Когда ее видели в последний раз, она была одета в белую футболку, синие джинсы, джинсовые балетки и сиреневые носки.

Следователи-криминалисты с помощью высокотехнологичной криминалистической техники уже осмотрели жильё и возможные места пребывания студентки. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств пропажи девушки.

- Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления, - отмечают в ведомстве.

Всем тем, кому известно об обстоятельствах исчезновения Юлии Черниковой, либо лицам, видевшим ее, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39, либо 02 (для абонентов сотовой связи 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле пропала 17-летняя студентка
Пострадавшим от паводка жителям Алтайского края выплатят компенсацию
Барнаульцев призывают добровольно сдать оружие
В 2020 году объем выданных кредитов экспортерам АПК увеличился на 72%
Пляжи в Алтайском крае до сих пор не получили разрешения
Алтайские единороссы проголосовали за поправки в конституции
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 29 июня 2020 года составило 3909
Шесть проектов реализуют жители Заринска с помощью грантов программы «Стальное дерево»
Проблему долгостроев обсудили в администрации Барнаула
«Ростелеком» и Devar представляют интерактивную платформу для детей
ВТБ Лизинг поддержал более 1,3 тысяч клиентов во время пандемии
На Алтае прекратили полеты в Кош-Агач
В Республике Алтай зарегистрирована первая смерть пациента с коронавирусом
Расписание электричек изменится в ближайшие дни на Алтае
Барнаульские коммунальщики отомстили велосипедисту
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 28 июня 2020 года составило 71
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 28 июня 2020 года составило 3831
Коронавирус нашли еще у 19 жителей Республики Алтай
Черного лесоруба задержали с поличным в Алтайском крае
Легковушка слетела в реку в Алтайском крае
Тест спикера АКЗС Александра Романенко на коронавирус оказался отрицательным
Массовую вечеринку разогнали в Барнауле
В Алтайском крае открылись турбазы и гостиницы
Барнаульский Совет женщин собрался в новом составе