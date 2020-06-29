Пострадавшим от паводка жителям Алтайского края выплатят компенсацию
Жители Алтайского края, чье жилье было испорчено или утрачено в результате весеннего паводка 2018 года, получат компенсацию.
Такое решение в понедельник, 29 июня, озвучил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В тот год пострадавшими числились 25,3 тысячи жителей региона. Большинство из них (24,3 тысячи) получили компенсацию. Деньги для остальных направят из резервного фонда правительства РФ.
- Оставшиеся граждане, которым приходилось подтверждать свое проживание в местах подтопления, вынуждены были обратиться в судебные инстанции. За время судебных разбирательств произошли изменения федерального законодательства, - сообщают в пресс-службе правительства края.
На компенсацию будет направлено 25 миллионов рублей.
- Граждане не могут быть заложниками ситуации. С учетом сложившихся обстоятельств мною дано поручение о выделении средств из краевого бюджета, - отметил Виктор Томенко.
ИСТОЧНИК KP.RU