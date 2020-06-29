2020-06-29T15:26:34+03:00
Общество

Пострадавшим от паводка жителям Алтайского края выплатят компенсацию

На эти цели выделят 25 млн рублей
Анна СЕМИНА
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Компенсацию за испорченное паводком жилье получат все пострадавшиеКомпенсацию за испорченное паводком жилье получат все пострадавшиеФото: Анна СЕМИНА
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Жители Алтайского края, чье жилье было испорчено или утрачено в результате весеннего паводка 2018 года, получат компенсацию.

Такое решение в понедельник, 29 июня, озвучил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В тот год пострадавшими числились 25,3 тысячи жителей региона. Большинство из них (24,3 тысячи) получили компенсацию. Деньги для остальных направят из резервного фонда правительства РФ.

- Оставшиеся граждане, которым приходилось подтверждать свое проживание в местах подтопления, вынуждены были обратиться в судебные инстанции. За время судебных разбирательств произошли изменения федерального законодательства, - сообщают в пресс-службе правительства края.

На компенсацию будет направлено 25 миллионов рублей.

- Граждане не могут быть заложниками ситуации. С учетом сложившихся обстоятельств мною дано поручение о выделении средств из краевого бюджета, - отметил Виктор Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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