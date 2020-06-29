Алтайские единороссы проголосовали за поправки в конституции

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:53:52+03:00

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Голосование по поправкам в конституцию идет полным ходом вот уже несколько дней. Основной день назначен на 1 июля, но чтобы не допустить распространения коронавируса, голосование начали раньше – сейчас практически каждый может сделать это у своего дома.

- Мы выполнили гражданский долг - проголосовали за поправки! Кто ещё не проголосовал, у вас еще есть на это время, - написал в своем Инстаграме депутат фракции «Единая Россия» Барнаульской городской Думы Иван Нифонтов, который пришел на участок со своей женой.

По словам депутата фракции «Единая Россия» в Думе города Бийска Юлии Матусевич, которая отдала свой голос «за», нет ничего важнее ответственности государства за патриотическое воспитание молодого поколения, его культурное и творческое развитие.

- Не оставайтесь в стороне от этих важных вопросов. Приходите на избирательные участки и внесите свои вклад в будущее страны, - говорит женщина.

Ее коллега по фракции, Дмитрий Тяглов также принял участие в голосовании, поскольку считает, что поправки к Конституции своевременны.

- Сегодня нашей стране приходится защищать свои исторические достижения от попыток переписать историю. В новых поправках говорится об исторической памяти и недопустимости переписывания истории. Если 25 лет назад, когда принималась Конституция, этот вопрос не был актуален, то сегодня эта поправка очень важна, - цитирует депутата сайт регионального отделение партии.

Без очереди, быстро и безопасно проголосовали единороссы Дмитрий Абалымов из Барнаула, а также депутат из Павловского района Владимир Колыхалин.

- Голосование за поправки к Конституции я считаю важным событием для нашей страны, поэтому сегодня я и голосую. Приглашаю жителей нашего села прийти на свои избирательные участки и сделать свой выбор, - пишет Колыхалин.

ИСТОЧНИК KP.RU