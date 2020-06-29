2020-06-29T08:26:34+03:00
Общество

Проблему долгостроев обсудили в администрации Барнаула

В частности, обсудили дом на проспекте Ленина, 195а
Анна СЕМИНА
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Заседание рабочей группыЗаседание рабочей группыФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк провел заседание межведомственной рабочей группы по проблемам строительства многоквартирных домов. Речь идет о тех домах, которые не могут сдать на протяжении долгих лет.

В частности речь шла о многоквартирном доме на проспекте Ленина, 195а. Его строительство началось еще в 2015 году, а вот момент сдачи переносился несколько раз. На данный момент, по словам застройщика, сроки действия разрешения на строительство дома продлены.

Как рассказал первый заместитель руководителя ООО «Монтажная компания «ПР-холдинг» Евгений Клейнатовский, решение о запретительных действиях в отношении регистрации нереализованных квартир и помещений отменено. Также была озвучена сумма, необходимая для завершения строительства дома – 15 миллионов рублей. Сейчас компания продает свободные от обязательств квартиры и иные помещения.

- Застройщику необходимо активизировать свои действия по заключению регистрационных сделок с нереализованным имуществом в доме по проспекту Ленина, 195а, подготовить план-график мероприятий по завершению его строительства, - подчеркнул Вячеслав Франк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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