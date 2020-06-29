2020-06-29T06:04:40+03:00
Общество

На Алтае прекратили полеты в Кош-Агач

Это связано с тяжелой эпидобстановкой
Анна СЕМИНА
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Как минимум до 5 июля полеты приостановленыКак минимум до 5 июля полеты приостановленыФото: pixabay.com
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Авиакомпания «СиЛА» приняла решение приостановить полеты внутри Республики Алтай. С 26 июня она не выполняет рейсы из Горно-Алтайска в Кош-Агач.

Дело в том, что именно в Кош-Агачском районе выявлено наибольшее количество зараженных коронавирусом в республике. В связи с этим и было принято такое решение.

- Глава региона Олег Хорохордин поручил рассмотреть возможность приостановки полетов в Кош-Агачский район из аэропорта Горно-Алтайска - в районе сложная эпидситуация. Авиакомпания приняла такое решение - рейсы не будут проводиться до 5 июля, - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве региона.

По данным оперативного штаба, на долю района приходится 367 инфицированных. Всего же в Республике Алтай 650 лабораторно установленных случаев. Помимо этого накануне было подтверждена первая гибель пациента с коронавирусом в республике. Им стал 88-летний мужчина с тяжелым течением внебольничной правосторонней пневмонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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