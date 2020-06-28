Расписание электричек изменится в ближайшие дни на Алтае

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:44:11+03:00

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В ближайшую неделю в Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов в столицу региона и из нее.

В частности, новый график начнет действовать уже 30 июня. Изменения коснутся следующих направлений.

№6388 Барнаул – Баюново: отправление в 18.02, прибытие в 19.17;

№6387 Баюново – Барнаул: отправление в 20.10, прибытие в 21.25;

№6384 Барнаул – Овчинниково: отправление в 8.12, прибытие в 10.18;

№6383 Овчинниково – Барнаул: отправление в 15.06, прибытие в 18.00;

№6386 Барнаул – Баюново: отправление в 9.27, прибытие в 10.44;

№6385 Баюново – Барнаул: отправление в 14.20, прибытие в 15.35.

Помимо этого в этот же день отменены поезда:

№6382 Барнаул – Овчинниково: отправление в 8.12, прибытие в 10.18;

№6381 Овчинниково – Барнаул: отправление в 13.42, прибытие в 15.35.

1 июля назначены пригородные электрички:

№6127 Барнаул – Алейская: отправление в 10.41, прибытие в 13.21;

№6128 Алейская – Барнаул: отправление в 16.45, прибытие в 19.34;

№6113 Барнаул – Арбузовка: отправление в 10.55, прибытие в 12.53;

№6114 Арбузовка – Барнаул: отправление в 18.28, прибытие в 20.30.

Отменены пригородные поезда:

№6101 Депо – Барнаул: отправление в 7.04, прибытие в 7.43;

№7105 Заринская – Барнаул: отправление в 6.50, прибытие в 8.25;

№6020 Барнаул - Красный Боец: отправление в 18.36, прибытие в 20.36.

В четверг, 2 июля, будет назначен электропоезд №6775 Сузун – Барнаул: отправление в 4.01, прибытие в 6.55. При этом электрички №6001 Озерки - Барнаул с отправлением в 5.35 утра и прибытием в 6.55 не будет.

Других изменений не планируется. Уточнить расписание можно по телефону касс: (3852) 29-21-68. На официальном сайте компании «Алтай-Пригород» действует онлайн-расписание.

ИСТОЧНИК KP.RU