Расписание электричек изменится в ближайшие дни на Алтае
В ближайшую неделю в Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов в столицу региона и из нее.
В частности, новый график начнет действовать уже 30 июня. Изменения коснутся следующих направлений.
№6388 Барнаул – Баюново: отправление в 18.02, прибытие в 19.17;
№6387 Баюново – Барнаул: отправление в 20.10, прибытие в 21.25;
№6384 Барнаул – Овчинниково: отправление в 8.12, прибытие в 10.18;
№6383 Овчинниково – Барнаул: отправление в 15.06, прибытие в 18.00;
№6386 Барнаул – Баюново: отправление в 9.27, прибытие в 10.44;
№6385 Баюново – Барнаул: отправление в 14.20, прибытие в 15.35.
Помимо этого в этот же день отменены поезда:
№6382 Барнаул – Овчинниково: отправление в 8.12, прибытие в 10.18;
№6381 Овчинниково – Барнаул: отправление в 13.42, прибытие в 15.35.
1 июля назначены пригородные электрички:
№6127 Барнаул – Алейская: отправление в 10.41, прибытие в 13.21;
№6128 Алейская – Барнаул: отправление в 16.45, прибытие в 19.34;
№6113 Барнаул – Арбузовка: отправление в 10.55, прибытие в 12.53;
№6114 Арбузовка – Барнаул: отправление в 18.28, прибытие в 20.30.
Отменены пригородные поезда:
№6101 Депо – Барнаул: отправление в 7.04, прибытие в 7.43;
№7105 Заринская – Барнаул: отправление в 6.50, прибытие в 8.25;
№6020 Барнаул - Красный Боец: отправление в 18.36, прибытие в 20.36.
В четверг, 2 июля, будет назначен электропоезд №6775 Сузун – Барнаул: отправление в 4.01, прибытие в 6.55. При этом электрички №6001 Озерки - Барнаул с отправлением в 5.35 утра и прибытием в 6.55 не будет.
Других изменений не планируется. Уточнить расписание можно по телефону касс: (3852) 29-21-68. На официальном сайте компании «Алтай-Пригород» действует онлайн-расписание.
ИСТОЧНИК KP.RU