Барнаульские коммунальщики отомстили велосипедисту

28 Июнь 2020 2020-06-28T12:18:23+03:00

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Практически каждый житель крупного города слышал истории мести нерадивым автомобилистам, бросившим машины в неположенных местах, а вот в Барнауле под «раздачу» попал велосипедист.

Эту историю рассказ участник сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте» Антон. По его словам, накануне он «припарковал» своего двухколесного друга у дома на Шукшина, 36. И пока он стоял «прикованный» у подъезда, коммунальщики благополучно раскрасили его.

- Оставил велосипед вот так возле дома и сотрудники ЖЭУ-24 проводя покрасочные работы решили сделать гадость и покрасили его. На мои вопросы почему они так сделали, просто сказали, что он мешал, кому и как ответить адекватно не смогли, - говорит велосипедист. - Просто хочется, чтобы люди не попадали в такие ситуации, либо такие мероприятия проходили более цивилизованно. Допустим таблички или объявления какие-то размещали, чтобы предупредить как-то людей.

В итоге велосипедист остался с раскрашенной зеленой краской сидушкой.

ИСТОЧНИК KP.RU