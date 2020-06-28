Черного лесоруба задержали с поличным в Алтайском крае

28 Июнь 2020 2020-06-28T08:06:27+03:00

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Полицейские Целинного района Алтайского с поличным задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев.

Это произошло накануне днем на окраине села Бочкари. Работник лесхоза обнаружил свежий сруб и сообщил об этом в правоохранительные органы. Полиция немедленно прибыла на вызов и задержала черного лесоруба. В спиле подозревают местного 47-летнего жителя. Его остановили ровно в тот момент, когда он на тракторе возвращался на место преступления, чтобы забрать оставшуюся древесину.

Предварительно удалось установить, что мужчина спилил около 20 сырорастущих осин.

- Деревья распилил на чурки, часть которых погрузил в телегу и успел продать односельчанину на дрова, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Причем выяснилось, что трактор он взял в крестьянско-фермерском хозяйстве, где работает. Сам трактор, а также прицеп, бензопила и сортименты древесины были изъяты в качестве вещдоков. Сумма причиненного лесному фонду ущерба составила более 30 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

ИСТОЧНИК KP.RU