Черного лесоруба задержали с поличным в Алтайском крае
Полицейские Целинного района Алтайского с поличным задержали подозреваемого в незаконной рубке деревьев.
Это произошло накануне днем на окраине села Бочкари. Работник лесхоза обнаружил свежий сруб и сообщил об этом в правоохранительные органы. Полиция немедленно прибыла на вызов и задержала черного лесоруба. В спиле подозревают местного 47-летнего жителя. Его остановили ровно в тот момент, когда он на тракторе возвращался на место преступления, чтобы забрать оставшуюся древесину.
Предварительно удалось установить, что мужчина спилил около 20 сырорастущих осин.
- Деревья распилил на чурки, часть которых погрузил в телегу и успел продать односельчанину на дрова, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
Причем выяснилось, что трактор он взял в крестьянско-фермерском хозяйстве, где работает. Сам трактор, а также прицеп, бензопила и сортименты древесины были изъяты в качестве вещдоков. Сумма причиненного лесному фонду ущерба составила более 30 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».
ИСТОЧНИК KP.RU