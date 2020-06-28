2020-06-28T05:50:49+03:00
Происшествия

Легковушка слетела в реку в Алтайском крае

Из людей никто не пострадал
Анна СЕМИНА
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Машину доставали с помощью "Газели"Машину доставали с помощью "Газели"Фото: скриншот сайта
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Легковушка улетела в реку под Барнаулом. Инцидент произошел в субботу, 27 июня.

- Речка Ляпиха. «Крутил «пятаки» и не удержал авто», - сообщила участница сообщества Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте» Елена.

В итоге водитель не справился с управлением, перевернулся и слетел в реку. При этом он смог самостоятельно выбраться из машины и вышел на берег. Благо там оказалось не глубоко. А вот автомобиль ему на протяжении нескольких часов помогали вытаскивать с помощью грузовой «Газели». По словам очевидцев, никто не пострадал, правда в комментариях под постом отписались приятели этого водителя. По их словам ситуация выглядела совершенно не так. Якобы молодой человек просто пытался развернуться, но на мокрой от дождя траве его занесло и стянуло в воду. Также добавили, что он совсем недавно получил права и в сложной ситуации перепутал педали.

Впрочем, каждый из участников паблика остался при своем мнении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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