Барнаульский Совет женщин собрался в новом составе

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:18:10+03:00

Они избрали своего председателя

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В барнаульской мэрии состоялась встреча Совета женщин. Они собрались в новом состоаве впервые при новом градоначальнике – Вячеславе Франке.

Совет женщин занимается городскими вопросами, в частности, они принимали участие в контроле над санитарной обработкой многоквартирных домов.

- Отдельных слов благодарности заслуживает ваша работа по оказанию помощи многодетным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в период пандемии. Помощь в виде продуктовых наборов от Совета женщин получили 202 ребенка из 40 семей, - сказал мэр.

Женщины избрали из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря. В результате открытого голосования председателем стала Валентина Косинова, которая возглавляла предыдущие два состава Совета женщин. Заместителем председателя большинством голосов выбрана Лариса Воронцова, а секретарем - Ксения Янчевская.

ИСТОЧНИК KP.RU