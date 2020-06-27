2020-06-27T12:18:10+03:00
Общество

Барнаульский Совет женщин собрался в новом составе

Они избрали своего председателя
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Совет женщинСовет женщин
Изменить размер текста:

В барнаульской мэрии состоялась встреча Совета женщин. Они собрались в новом состоаве впервые при новом градоначальнике – Вячеславе Франке.

Совет женщин занимается городскими вопросами, в частности, они принимали участие в контроле над санитарной обработкой многоквартирных домов.

- Отдельных слов благодарности заслуживает ваша работа по оказанию помощи многодетным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в период пандемии. Помощь в виде продуктовых наборов от Совета женщин получили 202 ребенка из 40 семей, - сказал мэр.

Женщины избрали из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря. В результате открытого голосования председателем стала Валентина Косинова, которая возглавляла предыдущие два состава Совета женщин. Заместителем председателя большинством голосов выбрана Лариса Воронцова, а секретарем - Ксения Янчевская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае открылись турбазы и гостиницы
Барнаульский Совет женщин собрался в новом составе
Виктор Томенко принял участие в голосовании по поправкам в конституции
Гриль, фен и три гуся: в Бийске задержали садового воришку
Бийчане встали на защиту отданного под застройку леса
Больше 200 ресторанов и кафе откроются в Алтайском крае
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Без коронавирусных справок: как будут работать алтайские турбазы
Бил шнуром и палкой: жителя Алтайского края обвиняют в истязании пасынка
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 26 июня 2020 года составило 2580
В Барнауле досрочно запускают горячую воду после опрессовки по контуру ТЭЦ-2
Алтайский педофил совращал детей, сидя в колонии
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию
В Барнауле мужчина ударил арендатора ножом из-за грязной посуды
Жители Алтайского края могут отправить посылки без очереди
Алтайские пенсионеры могут заказать продукты на почте
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 26 июня 2020 года составило 3676
Дорожники расширяют Чуйский тракт в Первомайском районе
Алтайский пенсионер жестоко убил возлюбленную
Россельхозбанк на Алтае на 45% увеличил кредитование сезонных работ
Волонтеры закрасили рекламу наркотиков в Барнауле
Ректор АлтГТУ приглашает абитуриентов на онлайн-встречу