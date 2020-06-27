Барнаульский Совет женщин собрался в новом составе
В барнаульской мэрии состоялась встреча Совета женщин. Они собрались в новом состоаве впервые при новом градоначальнике – Вячеславе Франке.
Совет женщин занимается городскими вопросами, в частности, они принимали участие в контроле над санитарной обработкой многоквартирных домов.
- Отдельных слов благодарности заслуживает ваша работа по оказанию помощи многодетным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в период пандемии. Помощь в виде продуктовых наборов от Совета женщин получили 202 ребенка из 40 семей, - сказал мэр.
Женщины избрали из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря. В результате открытого голосования председателем стала Валентина Косинова, которая возглавляла предыдущие два состава Совета женщин. Заместителем председателя большинством голосов выбрана Лариса Воронцова, а секретарем - Ксения Янчевская.
ИСТОЧНИК KP.RU