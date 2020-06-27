27 Июнь 2020 2020-06-27T12:07:25+03:00

Губернатор призвал и других последовать его примеру

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Виктор Томенко принял участие в голосовании по поправкам в конституции. Члены участковой избирательной комиссии приехали к нему домой. Это связано с тем, что губернатор находится на самоизоляции.

Ранее у его коллег из регионального правительства, с которыми он тесно общался, выявили коронавирус. В связи с этим губернатор отправился на изоляцию. Сегодня он вышел на прогулку в ленточный бор на трассу здоровья.

- Голосование состоялось с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Губернатор поблагодарил членов УИК за то, что они помогли ему проголосовать на режиме самоизоляции, - сообщается на сайте регионального правительства.

По словам губернатора, общероссийское голосование - это событие, которое на многие годы определит будущее нашей страны. Каким оно будет, зависит от нашей сознательности, гражданской ответственности и неравнодушия.

Виктор Томенко также призвал всех избирателей региона принять участие в общероссийском голосовании.

ИСТОЧНИК KP.RU