2020-06-27T06:01:36+03:00
Общество

Больше 200 ресторанов и кафе откроются в Алтайском крае

По новому указу, начать работу могут летние кафе и веранды
Иван ОЛЕКСЮК
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Новый этап снятия ограниченийНовый этап снятия ограниченийФото: Олег УКЛАДОВ
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Почти 200 объектов общепита смогут начать работать. Правда, с оговоркой – открыть можно будет только летние террасы и кафе на открытом воздухе. Соответствующий указ подписал губернатор 26 июня.

Это стало возможным в связи с улучшением эпидемиологической ситуации – несмотря на стабильный прирост заболевших, также увеличивается уровень выздоровевших, а также учитываются другие факторы.

- Возобновят работу свыше 200 кафе и ресторанов на семь тысяч посадочных мест, что, безусловно, оживит экономику края и потребительский рынок, - считает начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

По словам представителей этой сферы бизнеса, они давно ждали такого решения. Ряд заведений стали работать на вынос. Но по оценкам специалистов, далеко не все смогут благополучно перенести вынужденный простой из-за коронавируса.

В любом случае, послабление ограничений – радостное событие.

- Мы готовы работать, и это хорошая новость, - говорит управляющий Парком спорта Алексей Трофимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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