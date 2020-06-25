Двух алтайских спортсменов внесли в список лучших в России

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:48:43+03:00

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Агентство спортивной информации «Весь спорт» составило рейтинг лучших спортсменов России в олимпийских видах после распада СССР. В него вошли два представителя Алтайского края.

Причем стоит отметить, что в топ-10 не были включены спортсмены, которые получали санкции за нарушение антидопинговых правил, даже если они остались со своим титулом. Отсчет начинается с 1993 года. В списке лучших стрелков оказался олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Артём Хаджибеков. Он возглавил рейтинг. Также в него включили Любовь Галкину (винтовка), Марину Логвиненко (пистолет), Михаила Неструева (пистолет), Алексея Алипова (трап), Сергея Алифиренко (пистолет), Бориса Кокорева (пистолет), Ольгу Кузнецову (пистолет), Светлану Дёмину (скит) и, собственно, нашего стрелка Сергея Каменского.

Рейтинг легкоатлетов, надо сказать, ожидаемо, возглавила несравненная Елена Исинбаева. Также в нем числится Светлана Мастеркова (средние дистанции), Ирина Привалова (спринт, 400 м с/б), Елена Николаева (спортивная ходьба), Юрий Борзаковский (800 м), Гульнара Галкина-Самитова (3000 м с/п), Сергей Макаров (копьё), Валентина Егорова (марафон), Мария Ласицкене (высота) и барнаульский барьерист Сергей Шубенков.

ИСТОЧНИК KP.RU