Музей Михаила Калашникова в Курье открывается с новой выставкой

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:59:13+03:00

Выставка личных вещей оружейника начала работу в мемориальном музее Михаила Калашникова в селе Курья (фото: предоставлено музеем)

Выставка будет работать до конца года

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В селе Курья Алтайского края вновь начинает работать музей Михаила Калашникова. Во время вынужденного из-за коронавируса простоя там готовили новый выставочный проект.

Он получил название «Вековой путь конструктора из г. Ижевска». Создатели экспозиции постарались отразить в ней историю взаимоотношений Михаила Калашникова и «оружейной столицы» России.

Напомним, в 1948 году Михаил Тимофеевич был направлен в Ижевск для выпуска опытной серии своего автомата. Тогда он даже не думал о том, что задержится в этом города на долгие годы. Теперь жители Ижевска считают Калашникова своим земляком.

- Новая выставка включает 60 уникальных экспонатов из личного фонда Михаила Тимофеевича: поздравительные открытки и адреса, как от высокопоставленных лиц города Ижевска, так и от сотрудников его любимого завода «Ижмаш»; иконы, сувениры, документы, а также личные вещи знаменитого оружейника, - рассказывают в министерстве культуры Алтайского края.

Музей работает без выходных с 9 до 17 часов. Посетителей ждут по адресу: Курьинский район, с. Курья, ул. Советская 65.

Выставка будет открыта до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU