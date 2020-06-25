25 Июнь 2020 2020-06-25T11:54:35+03:00

По праздникам и выходным фонтаны будут работать по восемь часов Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Барнауле начали запускать фонтаны. Первые заработали накануне, 24 июня.

Как сообщают в пресс-центре администрации краевое столицы, это произошло в честь проведения в Москве Парада в честь празднования Великой Победы. В Барнауле также прошли некоторые торжественные мероприятия: акция «Звон победы», выставки, запуск голубей и многое другое. Жаркий день, который к тому же для многих стал выходным, позволил запустить четыре фонтана: «Лилия» и «Космос» на площади Советов, фонтаны у театра драмы и у торгового центра «Россия».

А уже с сегодняшнего дня фонтаны будут работать в привычном для всех режиме: с 10 утра (не менее шести часов). В выходные и праздничные дни они будут работать по восемь часов (исходя из погодных условий).

- С 27 июня планируется работа 15 городских фонтанов, в том числе любимый горожанами пешеходный фонтан с подсветкой на улице Панфиловцев, 22, - добавляют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU