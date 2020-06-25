В Барнауле начали запускать фонтаны
В Барнауле начали запускать фонтаны. Первые заработали накануне, 24 июня.
Как сообщают в пресс-центре администрации краевое столицы, это произошло в честь проведения в Москве Парада в честь празднования Великой Победы. В Барнауле также прошли некоторые торжественные мероприятия: акция «Звон победы», выставки, запуск голубей и многое другое. Жаркий день, который к тому же для многих стал выходным, позволил запустить четыре фонтана: «Лилия» и «Космос» на площади Советов, фонтаны у театра драмы и у торгового центра «Россия».
А уже с сегодняшнего дня фонтаны будут работать в привычном для всех режиме: с 10 утра (не менее шести часов). В выходные и праздничные дни они будут работать по восемь часов (исходя из погодных условий).
- С 27 июня планируется работа 15 городских фонтанов, в том числе любимый горожанами пешеходный фонтан с подсветкой на улице Панфиловцев, 22, - добавляют в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU