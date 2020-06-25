Футболисты барнаульского «Динамо» приступили к тренировкам

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:26:10+03:00

Первую неделю клуб будет тренироваться в ежедневном режиме, по одной тренировке в день (фото: "Алтайский спорт")

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С понедельника, 22 июня, игроки барнаульского футбольного клуба «Динамо» вышли из затянувшегося отпуска и приступили к тренировкам.

Вызов на сборы получили 26 человек. В межсезонье сразу несколько игроков покинули команду. Часть из них завершили профессиональную карьеру. Так Сергей Нестеренко и Константин Погребан теперь занимаются тренерством. Первый ушел в хабаровский «СКА», а второй остался в стане бело-голубых. Максим Аксёнов и Денис Покроев завершили карьеру, Евгений Кузнецов отправился на просмотр в омский «Иртыш», Денис Ямщиков ушёл в армию. Также контракт расторгнул с Никитой Казанцевым, сообщает «Алтайский спорт».

- Сейчас мы только начинаем втягиваться в тренировочный процесс, поэтому стараемся не перегружать футболистов физически. Главное плавно набрать функциональную форму и избежать каких-либо травм на первых же этапах подготовки. Первую неделю клуб будет тренироваться в ежедневном режиме, по одной тренировке в день. На следующей неделе мы планируем устроить футболистам тесты на различные виды выносливости, после чего уже будем постепенно усложнять тренировки, - говорит главный тренер команды Александр Суровцев.

Подготовка-подготовкой, однако, до сих пор никто не знает когда начнется новый сезон. Тем не менее, «Динамо» прошло лицензирование и с этого года будет выступать в зоне «Урал-Приволжье».

ИСТОЧНИК KP.RU