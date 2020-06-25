В алтайском онкоцентре открылась фотовыставка

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:59:53+03:00

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Фотовыставка «Душа, согретая надеждой» открылась в Алтайском краевом онкоцентре «Надежда». В нее вошли истории пациентов, победивших страшную болезнь.

Самая главная цель выставки – поддержать тех, кто впервые столкнулся с болезнью, вселить в них веру в то, что все еще впереди и победить недуг реально. В экспозицию вошли снимки и приложенные к ним истории пациентов, которые победили рак и вышли в ремиссию, но есть и те, кто еще проходит противоопухолевую терапию.

- В обществе принято считать, что рак – это смертельная болезнь. Однако, большинство пациентов с диагнозом «онкология», пройдя лечение, живут долго и счастливо. Они регулярно приходят в онкологические клиники, чтобы в очередной раз убедиться, что их болезнь не намерена возвращаться. Самое важное для победы над раком – победа над страхом перед болезнью: когда знаешь, что рак излечим, не так страшно. Ценность и цель этой выставки как раз и заключается в том, чтобы показать такие примеры, - говорит психолог онкоцентра Алла Лобанова.

Участниками выставки стали 18 человек. Это совершенно разные люди: мужчины, женщины, подростки. У всех разные случаи и разные истории лечения. Съемки героев также проходили в разных местах: библиотеке, кондитерской, театре, санатории и т.д.

Увидеть выставку можно до конца июля в библиотеке онкоцентра. В августе ее перенесут на постоянное место – на этажи краевой онкологической поликлиники «Надежда».

ИСТОЧНИК KP.RU