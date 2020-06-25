Водоканал ликвидировал в Барнауле более двух тысяч засоров канализации

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:10:58+03:00

Зачастую они происходят из-за того, что люди сбрасывают туда мусор, жир и другие предметы и вещества

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Сотрудники барнаульского водоканала с начала текущего года устранили уже более двух тысяч засоров на сетях водоотведения. Из них только за июнь – почти 400.

На сегодняшний день в компании есть пять каналопромывочных машин, и они работают каждый день. Удобство заключается в том, что они способны очистить коллекторы большого диаметра. Основная же часть работ проводится на сетях многоквартирных домов. Там главная причина засоров – сброс в канализацию нерастворимых бытовых отходов и жиров.

- Бытовые отходы и все виды жиров вредны для канализации. Они могут нарушить ее работу как в отдельно взятой квартире, так и во всем многоквартирном доме. Если у сточных вод нет возможности пройти по трубам, то они возвращается обратно. А это чревато подтоплением канализационными водами дворовой территории, - говорит и.о. директора по производству «Росводоканал Барнаул» Виталий Шорохов.

В компании отмечают, что в канализацию запрещено сбрасывать строительный мусор, ветошь, ткань, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, жиросодержащие вещества и масла, пищевые продукты, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы.

ИСТОЧНИК KP.RU