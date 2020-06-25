На Алтае мужчина избил росгвардейца
В Алтайском крае 37-летний житель города Славгорода пойдет под суд за нападение на сотрудника Росгвардии.
Инцидент произошел в феврале этого года, в одном из домов города.
- Сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии прибыли по вызову. 37-летний мужчина устроил в доме дебош. Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, он скачала грубо оскорбил представителя Росгвардии, а затем дважды ударил его в лицо, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
Своими действиями дебошир не только причинил ему физическую боль, но и нарушил закон. В связи с чем против него было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
На этапе предварительного следствия мужчина свою вину полностью признал. В ближайшее время его ждет суд.
ИСТОЧНИК KP.RU