На Алтае мужчина избил росгвардейца

25 Июнь 2020 2020-06-25T05:18:09+03:00

Дебошир в суде ответит за нападение на сотрудника правоохранительных органов Фото: pixabay.com

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

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В Алтайском крае 37-летний житель города Славгорода пойдет под суд за нападение на сотрудника Росгвардии.

Инцидент произошел в феврале этого года, в одном из домов города.

- Сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии прибыли по вызову. 37-летний мужчина устроил в доме дебош. Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, он скачала грубо оскорбил представителя Росгвардии, а затем дважды ударил его в лицо, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Своими действиями дебошир не только причинил ему физическую боль, но и нарушил закон. В связи с чем против него было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

На этапе предварительного следствия мужчина свою вину полностью признал. В ближайшее время его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU