Ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Алтайском крае

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:25:06+03:00

Даже самое маленькое возгорание может превратиться в страшный пожар Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

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Жаркая погода, порывистый ветер, а также дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае в ближайшие два дня. По прогнозам местных синоптиков, из-за этого в отдельных районах края сохранится высокая, а местами и чрезвычайная пожароопасность (4 и 5 классы горимости).

25 и 26 июня порывистый ветер может достигнуть 18 и даже 20 метров в секунду. Такая погода опасна тем, что даже самое маленькое возгорание может превратиться в страшный пожар. Особенно опасен огонь, который может перейти на жилые поселки.

Спасатели краевого управления напомнили жителям края, о том, что в такую погоду нельзя разжигать костры в лесу, даже вблизи водоемов, или поджигать сухую траву. Кроме того, запрещается бросать непотушенные спички или окурки, а также заезжать в лес на автомобилях или мотоциклах, так как искры из глушителя тоже могут поджечь растительность.

«При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», - добавили в ГУ МЧС по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU