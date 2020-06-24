2020-06-24T13:55:32+03:00
Происшествия

Вблизи санатория в Барнауле нашли свалку трупов животных

Местные жители задыхаются от невыносимого смрада
Анна СЕМИНА
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Свалка трупов животных в барнаульском лесуСвалка трупов животных в барнаульском лесуФото: скриншот сайта
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Рядом с барнаульским санаторием «Сосновый бор» горожане нашли свалку трупов животных.

Об этом они рассказали в паблике «Черное и белое» в социальной сети «Вконтакте». По их словам, свалка находится неподалеку в лесу. Трупами заполнена огромная яма.

- Запах стоит жесткий, - пишут они.

Судя по опубликованной фотографии, речь все же идет о крупном скоте – это видно по гниющим шкурам. Этот факт подтверждают другие подписчики:

- За санаторием в лесу ферма, там выращивают быков. Возможно их рук дело, - пишет Виктория Хузяева.

Ранее на похожую ситуацию пожаловались жители поселка Ягодный. Они рассказали, что помимо того, что ближайший лес привозят и выбрасывают мусор целыми машинами, так еще и трупы животных стали регулярно появляться на этой территории. Это не только портит запах, но и может привести к заражению земли и населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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