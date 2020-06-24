2020-06-24T10:52:43+03:00
Общество

На Алтае осудили депутата за фейк о коронавирусе

Он заплатит 60 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
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Депутат заплатит штрафДепутат заплатит штрафФото: Анна СЕМИНА
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В Чемальском районе Республики Алтай состоялось рассмотрение жалобы депутата райсовета Юрия Корнеева. Ранее его привлекли к административной ответственности за фейк о коронавирусе.

В середине апреля мировой суд признал депутата виновным в распространении недостоверной информации о коронавирусе и определил ему штраф в 60 тысяч рублей. Дело в том, что несколько месяцев назад он опубликовал ролик, в котором рассказывал о зараженной жительнице Чемала. Якобы пожилая женщина приехала из Барнаула и уже с положительным тестом на COVID-19. Вскоре оперативный штаб опроверг эти данные.

- Женщина, о которой шла речь, была доставлена из Алейского района из дома-интерната для престарелых и инвалидов, где находилась под круглосуточным медицинским наблюдением в связи с другим заболеванием. Она прошла исследование на коронавирус, результат был отрицательным, - сообщает сайт «Новости Горного Алтая».

В итоге Чемальский суд признал обоснованным привлечение депутата к ответственности. Решение вступило в законную силу. Корнееву все же придется заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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