Двое селян украли и забили на мясо мирно пасущегося теленка

24 Июнь 2020 2020-06-24T07:36:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Участковый из Краснощековского района Алтайского края раскрыл кражу скота – двое злоумышленников похитили молодого теленка.

Тушу забитого животного случайно обнаружил участковый Межмуниципального отдела МВД России «Краснощёковский» во время обхода окрестностей населённого пункта. Это был молодой теленок. Причем неизвестные забрали лишь небольшую часть животного.

- В ходе выяснения обстоятельств участковый установил личности злоумышленников и хозяина животного. Выяснилось, что телёнок принадлежит жителю села Куйбышево, а причастны к исчезновению скота двое жителей села Усть-Козлуха. Это мужчины, одному из которых 55 лет, другому 31, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Оказывается, несколько дней назад хозяин теленка оставил его пастись без присмотра. Животное поймали двое мужчин, убили и разделали на мясо. Подозреваемые отрицать свою вину не стали. А вот хозяин, после того, как заметил пропажу, не стал обращаться в полицию. Он пытался отыскать теленка своими силами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь любителям молодого мяса грозит до пяти лет лишения свободы. Ущерб, к слову, составил 11 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU