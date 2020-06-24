2020-06-24T05:20:49+03:00
Звезды

Музыкальный колледж получил уникальный инструмент – маримбу

Ранее студенты учились на самодельном инструменте
Анна СЕМИНА
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Первое звучание маримбы в БарнаулеПервое звучание маримбы в БарнаулеФото: предоставлено пресс-службой
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Алтайский музыкальный колледж дождался поставки долгожданного музыкального инструмента – маримбы. Его приобрели в рамках национального проекта «Культура».

В честь столь радостного события, первое выступление дали прямо на крыльце колледжа. По большей части это был открытый урок-презентация. Перед аудиторией выступил выпускник колледжа, абитуриент Санкт-Петербургской консерватории Виктора Олинбергера.

- Среди самых ярких и долгожданных приобретений – концертная маримба японской фирмы Yamaha. Конечно, технические характеристики инструмента – самого высокого уровня. Прежде всего, приобретенная маримба отличается неповторимым звучанием. Инструментом подобного уровня может похвастаться далеко не каждый регион России. Его стоимость составляет 1 млн 400 тысяч рублей, - приводит слова директора колледжа Светланы Прокофьевой пресс-служба министерства культуры Алтайского края. - В Алтайском колледже профессиональную маримбу ждали 30 лет! Все это время студенты использовали для обучения самодельную маримбу, которую изготовил преподаватель колледжа Юрий Захаров. Появление нового концертного инструмента, несомненно, повысит качество образования студентов, а также даст возможность проводить в Барнауле сольные концерты.

Всего же колледжу в этом году выделили на обновление материальной базы 12,7 млн рублей из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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