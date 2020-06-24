2020-06-24T04:49:08+03:00
Общество

Центр ядерной медицины открылся в Барнауле

Он будет в том числе принимать пациентов по ОМС
Анна СЕМИНА
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Центр начал работу с 22 июняЦентр начал работу с 22 июняФото: Олег УКЛАДОВ
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Центр ядерной медицины (центр позитронно-эмиссионной томографии, ПЭТ-центр) начал работу в столице Алтайского края с понедельника, 22 июня.

Его строительство, по данным ТАСС началось еще в 2017 году, а сдача планировалась на 2018-й, но попутно возникли сложности в подготовки документации. И вот наконец-то работа завершилась. Имедицинская лицензия, и разрешение «Росатома» получены. По словам генерального директора ООО «ЛДЦ МИБС-Барнаул» Ирины Кригер, центр будет работать в рамках государственно-частного партнерства. Таким образом, здесь смогут получить помощь в том числе пациенты с ОМС.

- С сегодняшнего дня мы приступили к работе, технически мы открылись. Пока у нас нехватка сотрудников - у меня работает 20 человек, а должно быть около 50. Такая нехватка произошла из-за распространения коронавирусной инфекции, половина сотрудников пошла работать в ковидный госпиталь. [Ждем возвращения] и набираем новых, - пояснила Кригер.

Другая трудность заключается в том, что Минздрав края до сих пор не дал объемы и стоимость услуг для пациентов, которых будут принимать по ОМС. Платных пациентов в центре уже готовы принимать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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