Алтайские следователи предъявили обвинение чиновникам из управления лесами
Следователи отдела по расследованию особо важных дел предъявили обвинение двум чиновникам из управления лесами в превышении должностных полномочий.
Речь идет о заместителе министра – начальнике управления лесами и начальнике отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. Согласно предварительной информации следствия, в 2017 году они нарушили лесное законодательство, дали «добро» на рубку деревьев в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарного разрыва. Своими действиями они причинили государству ущерб, превышающий 950 тысяч рублей.
- В связи с полным признанием вины, в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отмечают в пресс-службе СУСКа РФ.
Также следком наложил арест на имущество заместителя министра - дорогостоящий автомобиль Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU