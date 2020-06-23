2020-06-23T12:49:38+03:00
Происшествия

Алтайские следователи предъявили обвинение чиновникам из управления лесами

Их оставили под подпиской о невыезде
Анна СЕМИНА
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Задержание обвиняемыхЗадержание обвиняемыхФото: предоставлено пресс-службой
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Следователи отдела по расследованию особо важных дел предъявили обвинение двум чиновникам из управления лесами в превышении должностных полномочий.

Речь идет о заместителе министра – начальнике управления лесами и начальнике отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. Согласно предварительной информации следствия, в 2017 году они нарушили лесное законодательство, дали «добро» на рубку деревьев в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарного разрыва. Своими действиями они причинили государству ущерб, превышающий 950 тысяч рублей.

- В связи с полным признанием вины, в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отмечают в пресс-службе СУСКа РФ.

Также следком наложил арест на имущество заместителя министра - дорогостоящий автомобиль Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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