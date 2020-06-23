Приемка детских загородных лагерей началась в Алтайском крае

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:25:42+03:00

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С этого понедельника, 22 июня, в Алтайском крае началась приемка загородных детских оздоровительных лагерей.

Одним из первых под приемку попал загородный лагерь «Медвежонок», расположенных недалеко от Барнаула. В частности комиссия проверила работоспособность пожарной сигнализации, пищеблок, медпункт, спальные корпуса, а также игровые комнаты. Никаких замечаний высказано не было.

- В этом году мы сделали два модульных санузла. Сейчас у нас в лагере есть горячая вода, ногомойки и оснащенный современным оборудованием санузел. В лагере обновлен клуб и летняя эстрада, в корпусах начали устанавливать пластиковые окна. На один сезон в лагерь заедет порядка 100 детей. Для того чтобы смогли отдохнуть максимальное количество детей, мы делаем четыре сезона. В этом году дети будут отдыхать по программе «Софт-скилс» (гибкие навыки), которая включает в себя большое количество мастер-классов. Первая смена будет посвящена театральному искусству с постановочными спектаклями, гримерами и сценаристами, – рассказывает начальник лагеря Анна Овчаренко.

Помимо этого, в этом году большое внимание уделяется санитарной составляющей. В лагеря закупают антисептики, дезсредства, бесконтактные термометры, обеззараживатели воздуха и т.д.

Напомним, ориентировочная дата открытия летнего сезона – 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU