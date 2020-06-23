Прекращены поиски 16-летней жительницы Республики Алтай

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:57:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские завершили поиски 16-летней жительницы Республики Алтай, пропавшей некоторое время назад.

По данным пресс-службы Следственного управления СК РФ по региону, по факту исчезновения девушки-подростка была организована доследственая проверка. Назначен ряд поисковых мероприятий. В результате правоохранительным органам удалось установить местонахождение жительницы села Чемал Чемальского района.

Как стало известно, девушка собрала личные вещи, взяла с собой гавайскую гитару и отправилась автостопом сначала в Новосибирск, а потом на Урал. В итоге она добралась до Екатеринбурга, где ее задержали полицейские и поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Уже непосредственно оттуда ее забрала мама.

- Свой уход из дома она объяснила желанием путешествовать. В настоящее время несовершеннолетняя находится дома, она жива и здорова, - отмечают в следкоме.

Тем не менее, будут приняты меры профилактического характера, направленные на устранение причин и условий ухода подростка из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU