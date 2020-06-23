2020-06-23T10:44:59+03:00
Общество

Сотрудница детского сада перевела мошенникам 563 тыс. рублей

Женщина думала, что стала биржевой акулой - но нет
Иван ОЛЕКСЮК
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Вот тогда женщина и поняла, что ее «кинули» и побежала писать заявление о мошенничестве (159 УК РФ).Вот тогда женщина и поняла, что ее «кинули» и побежала писать заявление о мошенничестве (159 УК РФ).Фото: Олег УКЛАДОВ
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47-летняя жительница Барнаула, которая решила «без регистрации и смс» заработать, лишилась 563 тыс. рублей. Она думала, что стала биржевой акулой, но ее развели мошенники по старой схеме.

- От знакомой она узнала, что в интернете имеется торговая платформа "NFC" где можно быстро заработать. Естественно, решила нарубить капусты и попросила знакомую подать заявку от её имени с указанием телефона, - пишет Unusual Crimes Barnaul.

В конце апреля женщине позвонили и сказали, что необходимо вложить деньги в их фирму и оставить приблизительно на месяц, для того, чтобы они поработали. Стартовый пакет - 5300 долларов (это больше 370 тыс. рублей)

Что делает гражданин, желающий поднять денег, но ничего не имеющий за душой? Правильно, идёт в банк, где под проценты берёт в кредит 400 тысяч. После этого преподавательница музыки перевела деньги мошенникам. А после ещё 74 тысячи с кредиток, чтобы «увеличить прибыль».

В конце мая позвонил менеджер снова и сообщил, что для того чтобы вывести денежные средства, необходимо заплатить комиссию 89 тысяч в течении трех дней. Хорошенько тряхнув старых друзей, она собрала нужную сумму перевела на указанный номер. Только через пару дней снова позвонили и пояснили, что необходимо опять перевести деньги и подождать до 18 июня.

Однако денег так и не пришло (да ладно!). Вот тогда женщина и поняла, что ее «кинули» и побежала писать заявление о мошенничестве (159 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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