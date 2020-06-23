2020-06-23T09:42:19+03:00
Общество

РЖД вложит в развитие инфраструктуры в Алтайском крае более 5 млрд рублей

Деньги пойдут на ремонт путей, приобретение подвижного состава и реконструкцию станций
Анна СЕМИНА
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Рабочая встреча в правительстве регионаРабочая встреча в правительстве регионаФото: предоставлено пресс-службой
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«Российские железные дороги» в этом году намерены потратить на поддержку и развитие своей инфраструктуры в Алтайском крае более пяти миллиардов рублей.

Планы компании обсудили во время рабочей встречи губернатор региона Виктор Томенко и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай. По его словам инвестиции в частности направят на обновление более 47 километров железнодорожных путей, на приобретение подвижного состава, повышение безопасности, а также на реконструкцию объектов.

- В настоящее время также ведется разработка проектных решений по реконструкции комплекса железнодорожных вокзалов в Барнауле. Ввод объекта планируется в 2022 году, - добавляют в министерстве транспорта Алтайского края.

Также продолжается реконструкция вокзала и развитие туркластера «Тягун». В частности ж/д станцию сдадут уже до конца этого года.

Помимо этого ведутся работы по реконструкции коммунального моста в Барнауле. Участники рабочей встречи в частности обсудили предстоящий в следующем году этап Кубка мира по гребле. Для доставки спортсменов, в том числе, будут построены временные остановочные платформы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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