«Целительницу», снимавшую порчу, задержали на Алтае

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:06:41+03:00

На нее возбудили несколько уголовных дел

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В Алтайском крае полицейские задержали 39-летнюю жительницу сопредельного государства, которую подозревают в мошенничестве. Оно выражалось в том, что она «снимала порчу».

Первый случай был зафиксирован в Целинном районе. Незнакомка предложила 82-летней бабушке провести специальный обряд, чтобы снять порчу. Вместе с тем должны были уйти все ее проблемы и недуги.

- Она взяла у пенсионерки деньги, завернула их в газету, произвела некоторые манипуляции и сказала спрятать сверток под кровать. При этом развернуть его рекомендовала только через несколько дней, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Однако женщина ослушалась и развернула газету через несколько часов. Денег там не оказалось. Так она лишилась восьми тысяч рублей. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

Стражи правопорядка установили личность злоумышленницы. Подозреваемую задержали в Бийске, куда она приехала к знакомому мужчине. Похищенные деньги изъяли и вернули потерпевшей.

Уже во время разбирательства стало известно, что аналогичные «обряды» женщина провели для двух жительниц Смоленского района 1951 и 1940 годов рождения. У одной она похитила шесть тысяч рублей и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей. У второй украла 11 тысяч рублей.

По каждому факту возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Одно из дел уже завершено и направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU