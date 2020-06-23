2020-06-23T08:06:41+03:00
Происшествия

«Целительницу», снимавшую порчу, задержали на Алтае

На нее возбудили несколько уголовных дел
Анна СЕМИНА
Поделиться:
У одной из потерпевших "целительница" украла украшенияУ одной из потерпевших "целительница" украла украшенияФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

В Алтайском крае полицейские задержали 39-летнюю жительницу сопредельного государства, которую подозревают в мошенничестве. Оно выражалось в том, что она «снимала порчу».

Первый случай был зафиксирован в Целинном районе. Незнакомка предложила 82-летней бабушке провести специальный обряд, чтобы снять порчу. Вместе с тем должны были уйти все ее проблемы и недуги.

- Она взяла у пенсионерки деньги, завернула их в газету, произвела некоторые манипуляции и сказала спрятать сверток под кровать. При этом развернуть его рекомендовала только через несколько дней, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Однако женщина ослушалась и развернула газету через несколько часов. Денег там не оказалось. Так она лишилась восьми тысяч рублей. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

Стражи правопорядка установили личность злоумышленницы. Подозреваемую задержали в Бийске, куда она приехала к знакомому мужчине. Похищенные деньги изъяли и вернули потерпевшей.

Уже во время разбирательства стало известно, что аналогичные «обряды» женщина провели для двух жительниц Смоленского района 1951 и 1940 годов рождения. У одной она похитила шесть тысяч рублей и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей. У второй украла 11 тысяч рублей.

По каждому факту возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Одно из дел уже завершено и направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудница детского сада перевела мошенникам 563 тыс. рублей
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
Сергей Шубенков пропустит зимний сезон
Россельхозбанк запустил электронную регистрацию сделок с недвижимостью
РЖД вложит в развитие инфраструктуры в Алтайском крае более 5 млрд рублей
На Алтае изнасиловали 17-летнюю студентку
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 23 июня 2020 года составило 2369
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 23 июня 2020 года составило 3445
«Целительницу», снимавшую порчу, задержали на Алтае
Барнаульский автовокзал возобновляет рейсы в Тогул
В четырех районах края ввели режим повышенной готовности
Студенты АлтГТУ впервые проходят практику дистанционно
На Алтае семилетнего ребенка, которого истязала бабушка, забрали из семьи
В Алтайском крае заработают поликлиники
В Рубцовске повысят цену за проезд в троллейбусе