Около 2 млн рублей направили на восстановление водоснабжения в Змеиногорске

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:52:29+03:00

Общая стоимость работ составила почти два миллиона рублей. Средства были выделены из краевого бюджета. Фото: Олег УКЛАДОВ

Наиболее сложная ситуация сложилась в микрорайоне Янтарном Змеиногорска, где старая водозаборная скважина вышла из строя

Изменить размер текста: A A

С началом лета у некоторых жителей Змеиногорска складывалась сложная ситуация с водоснабжением. На улице Подгорной и в центральной части города, а также в районе Больничного Городка иногда бывают перебои с водоснабжением, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Чтобы стабилизировать ситуацию, в городе была запущена в работу резервная скважина. На других восьми скважинах коммунальные службы провели замену и ревизию насосного оборудования. Эти меры позволили дополнительно увеличить объем подачи воды в город.

Наиболее сложная ситуация сложилась в микрорайоне Янтарном Змеиногорска, где старая водозаборная скважина вышла из строя. К бурению новой подрядная организация приступила 1 июня. На прошлой неделе работы были завершены. Также была проведена технологическая прокачка скважины, взяты пробы воды. Накануне специалисты выполнили промывку башни и сетей водоснабжения. Сейчас водоснабжение во всех домах микрорайона Янтарного в Змеиногорске полностью восстановлено.

Общая стоимость работ составила почти два миллиона рублей. Средства были выделены из краевого бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU