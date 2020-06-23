Около 2 млн рублей направили на восстановление водоснабжения в Змеиногорске
С началом лета у некоторых жителей Змеиногорска складывалась сложная ситуация с водоснабжением. На улице Подгорной и в центральной части города, а также в районе Больничного Городка иногда бывают перебои с водоснабжением, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Чтобы стабилизировать ситуацию, в городе была запущена в работу резервная скважина. На других восьми скважинах коммунальные службы провели замену и ревизию насосного оборудования. Эти меры позволили дополнительно увеличить объем подачи воды в город.
Наиболее сложная ситуация сложилась в микрорайоне Янтарном Змеиногорска, где старая водозаборная скважина вышла из строя. К бурению новой подрядная организация приступила 1 июня. На прошлой неделе работы были завершены. Также была проведена технологическая прокачка скважины, взяты пробы воды. Накануне специалисты выполнили промывку башни и сетей водоснабжения. Сейчас водоснабжение во всех домах микрорайона Янтарного в Змеиногорске полностью восстановлено.
Общая стоимость работ составила почти два миллиона рублей. Средства были выделены из краевого бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU