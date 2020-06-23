В четырех районах края ввели режим повышенной готовности

23 Июнь 2020 2020-06-23T06:04:47+03:00

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В Немецком национальном, Кулундинском, Хабарском и Угловском районах ввели режим повышенной готовности. Его могут расширить и на другие районы в связи с засухой.

Об этом заявил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев. В 28 районах наблюдается критическое снижение урожайности. Засуха фиксируется на площади более 516 тысяч гектаров. Наибольшие площади пострадали в Западной и Восточной Кулунде, Приалейской зоне, а также в центральной части края.

- Складывающаяся ситуация может серьезно повлиять на заготовку кормов. В связи с этим в первую очередь необходимо проработать возможности оказания поддержки животноводческим хозяйствам. Ситуация находится на постоянном контроле, совместно с районными органами управления АПК ведем еженедельный мониторинг. В данный момент мы рекомендуем районам, где нет полной гибели растений, вводить режим повышенной готовности, - говорит Чеботаев.

ИСТОЧНИК KP.RU