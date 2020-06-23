На Алтае семилетнего ребенка, которого истязала бабушка, забрали из семьи

23 Июнь 2020 2020-06-23T05:03:21+03:00

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Семилетнего ребенка из Горняка, которого бабушка связывала и запирала в погребе, забрали из семьи. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева,

- Ребенок помещён в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и доставлен на место после проведения следственных действий. С директором центра договорились о необходимости проведения реабилитационной работы, - цитирует омбудсмена Риа Новости.

Пожилую опекуншу уже отстранили от обязанностей. Про нее возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и п. «д» ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего).

Как пишет региональный Следком, с мая по июнь 2020 года подозреваемая истязала своего внука, находящегося у нее под опекой – неоднократно применяла в отношении него физическое и психическое насилие.

ИСТОЧНИК KP.RU