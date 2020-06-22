В Барнауле на Аллее Памяти заложили «Капсулу времени»
22 июня на Аллее Памяти, расположенной на территории школы №126 заложили «Капсулу времени» с посланием будущим поколениям школьников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Послание должны вскрыть только в 2045 году. Свои напутствие школьникам тех лет написали ветераны и члены школьного отряда «Юнармии. Над «капсулой» установили памятную плиту с табличкой, на которой написано, что послание нужно вскрыть именно в год 100-летия Великой Победы.
На Аллее Памяти также установили информационную стелу о том, как появился этот мемориальный комплекс, а на Дереве Памяти повесили 75 табличек с именами участников Великой Отечественной войны, узников и блокадников, проживавших на территории Ленинского района. В процедуре участвовали родственники ветеранов.
Напомним, Аллея Памяти заложена 22 июня 2015 года. Ее первыми элементами были постамент с цифрами 1941-1945, «Книга памяти», «Вечный огонь», тематическое ограждение, выполненное в виде георгиевской ленточки с пятиконечными звездами. Позже появилось Дерево Памяти.
ИСТОЧНИК KP.RU