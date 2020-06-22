Барнаульцев приглашают принять участие во всероссийской минуте молчания

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:22:43+03:00

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22 июня барнаульцы могут присоединиться к всероссийской минуте молчания в память погибших в Великой Отечественной войне. Она состоится в 16:15. Как сообщает пресс-служба мэрии, в это время на минуту приостановят вещание в эфире, работу торговых касс, предприятий, офисов.

Также в этот день власти Барнаула приглашают присоединиться к акции «Свеча Памяти на моем окне». Чтобы в ней поучаствовать, барнаульцы в 22 часа должны зажечь на своем окне свечи, лампады или включить фонарики. Таким образом предлагается вспомнить о тех, кто погиб на полях сражений. Также свечи памяти зажгут в это время на Мемориале СлавыК

Кроме того, к памятной дате Краевой дворец молодежи запустил онлайн-квест об истории Великой Отечественной войны «История Победителей. Участники квеста смогут проверить знания о героях и событиях войны. Им придется ответить на 25 вопросов в течение 20 минут. Задания доступны по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU