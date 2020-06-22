В Алтайском крае плановую медицинскую помощь пожилые люди будут получать на дому

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:02:20+03:00

Медицинские организации будут еженедельно мониторить, кому из пациентов с хроническими заболеваниями нужен визит врача. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Алтайском крае в период пандемии коронавируса к пожилым людям будут доставлять на дом медиков, сообщает пресс-служба регионального Министерства социальной защиты.

Специально для оказания плановой медицинской помощи лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, Министерство социальной защиты Алтайского края совместно с региональным Минздравом утвердило порядок доставки медицинских работников пожилым людям и лечения их на дому в период ограничений из-за коронавируса.

Медицинские организации будут еженедельно мониторить, кому из пациентов с хроническими заболеваниями нужен визит врача, проведение инструментальной диагностики, взятие анализов, выписка рецептов. Специально для этого создадут мобильные бригады.

Как отмечают в ведомстве, это позволит минимизировать нахождение граждан в общественных местах, в том числе, в медицинских организация, чтобы максимально обезопасить их от заболевания COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU