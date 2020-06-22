2020-06-22T08:02:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Алтайском крае плановую медицинскую помощь пожилые люди будут получать на дому

Специально для этого создадут мобильные бригады.
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Медицинские организации будут еженедельно мониторить, кому из пациентов с хроническими заболеваниями нужен визит врача.Медицинские организации будут еженедельно мониторить, кому из пациентов с хроническими заболеваниями нужен визит врача.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае в период пандемии коронавируса к пожилым людям будут доставлять на дом медиков, сообщает пресс-служба регионального Министерства социальной защиты.

Специально для оказания плановой медицинской помощи лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, Министерство социальной защиты Алтайского края совместно с региональным Минздравом утвердило порядок доставки медицинских работников пожилым людям и лечения их на дому в период ограничений из-за коронавируса.

Медицинские организации будут еженедельно мониторить, кому из пациентов с хроническими заболеваниями нужен визит врача, проведение инструментальной диагностики, взятие анализов, выписка рецептов. Специально для этого создадут мобильные бригады.

Как отмечают в ведомстве, это позволит минимизировать нахождение граждан в общественных местах, в том числе, в медицинских организация, чтобы максимально обезопасить их от заболевания COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле девятилетний мальчик найден живым
«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдением на ЕГЭ девять тысяч аудиторий
В Алтайском крае плановую медицинскую помощь пожилые люди будут получать на дому
В Алтайском крае один пропавший 9-летний мальчик найден мертвым, другого ищут
В управлении лесами Алтайского края силовики проводят обыски
Барнаульская домработница попалась на воровстве, надев брюки хозяйки
«Эвалар» втрое увеличил продажи через онлайн-сервисы
В Барнауле из-за неисправной проводки дотла сгорел частный дом
«Наконец-то зима пришла»: на Алтае 21 июня выпал снег
Девочка-подросток погибла после падения с крыши многоэтажки в Барнауле
Еще три пациента с коронавирусом скончались в Алтайском крае
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 июня 2020 года составило 3298
Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 21 июня 2020 года составило 436
Новые объекты создают на территории туркластера в Белокурихе
В Барнауле прибрались у памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной
В Барнауле полицейские получили 12 новых служебных автомобилей
Элитную овцеферму Гукова могу закрыть в Алтайском крае
Жительница Алтая хотела защитить карту и потеряла 89 тысяч рублей
Число умерших от коронавируса в Барнауле на 20 июня 2020 года составило 52
Два человека погибли в жестком ДТП на Алтае
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 20 июня 2020 года составило 2217
В Алтайском крае мужчина напал на фельдшера, которая приехала на вызов
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 20 июня 2020 года составило 3226
Житель Алтайского края насмерть забил знакомого
На Алтае угонщик перевернулся на чужой Toyota
В Алтайском плане продлен запрет на работу турбаз
В Алтайском крае возобновляют плановую медицинскую помощь