2020-06-22T05:28:30+03:00
Происшествия

Барнаульская домработница попалась на воровстве, надев брюки хозяйки

Всего она похитила вещей на общую сумму более одного миллиона рублей
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Полиция провела обыск.Полиция провела обыск.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле осуждена домработница за хищение имущества клиентов, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края. Суд установил, что в 2018-2019 годах женщина периодически воровала вещи из дома, в котором убиралась. Среди похищенных вещей были крупные суммы денег, золотые украшения, одежда.

Попалась же недобросовестная домработница не на драгоценностях, а на брюках хозяйки дома, которые она додумалась носить перед ней. Женщина вернула брюки, однако хозяйка обратилась в полицию. В этот же день провели обыск и изъяли внушительное количество похищенного имущества на общую сумму более миллиона рублей.

Женщине назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, то есть условно. На период испытательного срока ей запрещено менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль над поведением условно осужденной. Также она должна возместить потерпевшим причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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