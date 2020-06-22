В Барнауле из-за неисправной проводки дотла сгорел частный дом

22 Июнь 2020 2020-06-22T04:24:22+03:00

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21 июня ранним утром в частном секторе Барнаула произошел сильный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о возгорании в жилом доме по улице Понтонный мост поступило на пульт диспетчера в 7:49. Когда пожарные приехали, дом был уже полностью охвачен огнем. К тому времени все жильцы уже самостоятельно покинули помещение. Полыхающее пламя могло распространиться и на соседние здания.

Пожарные смогли локализовать огонь прежде, чем он распространился на рядом стоящие постройки. К счастью, от пожара никто не пострадал, однако площадь возгорания составила около 80 кв.м, дом сгорел практически полностью.

По предварительной оценке специалистов, причиной случившегося стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU