В Барнауле из-за неисправной проводки дотла сгорел частный дом
21 июня ранним утром в частном секторе Барнаула произошел сильный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сообщение о возгорании в жилом доме по улице Понтонный мост поступило на пульт диспетчера в 7:49. Когда пожарные приехали, дом был уже полностью охвачен огнем. К тому времени все жильцы уже самостоятельно покинули помещение. Полыхающее пламя могло распространиться и на соседние здания.
Пожарные смогли локализовать огонь прежде, чем он распространился на рядом стоящие постройки. К счастью, от пожара никто не пострадал, однако площадь возгорания составила около 80 кв.м, дом сгорел практически полностью.
По предварительной оценке специалистов, причиной случившегося стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU