В Барнауле прибрались у памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной

21 Июнь 2020 2020-06-21T06:04:54+03:00

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20 июня в Барнауле прошли акции по наведению порядка в местах захоронений и у памятников, связанных с Великой Отечественной войной. Уборку провели депутаты, чиновники, представители Общественной палаты, студенты и так далее.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятия приурочены ко Дню памяти и скорби, 22 июня. В Индустриальном районе прибрались на Ленинградской аллее и у памятника в сквере Победы в микрорайоне Новосиликатный. В Железнодорожном районе порядок навели у памятника танку Т-34. Еще один субботник прошел на Кировско-Булыгинском кладбище в Центральном районе.

- В Октябрьском районе акция по санитарной очистке пройдет у Памятного знака в честь участника Великой Отечественной войны Алексея Скурлатова, а также на территории у Памятника водителям, погибшим в Великую Отечественную войну. В Ленинском районе субботник состоится рядом с памятным знаком в честь Победы в Великой Отечественной войне на площади Народной, - рассказали в мэрии.

Пригородные поселки тоже приняли участие в акции, среди них Затон, Бельмесево и Лебяжье. Продолжать акцию планируют и завтра, 22 июня: общественники приберутся у памятников воинам в поселке Березовка и в селе Гоньба.

ИСТОЧНИК KP.RU