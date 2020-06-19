2020-06-19T12:51:21+03:00
Происшествия

Неудовлетворенный бийчанин поджег дом знакомой за отказ вступить с ним в интимные отношения

Он намеренно подпер дверь снаружи и поджег жилище
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Поджигатель получил 12 лет.Поджигатель получил 12 лет.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Житель города Бийска признан виновным в покушении на убийство шести человек путем поджога частного дома. Информацию об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

В марте 2019 года в Бийске осужденный пришел к двум местным жителям. У них в гостях были еще четыре человека.

– После распития спиртного мужчина стал недвусмысленно намекать хозяйке дома на близкие отношения после того, как ее сожитель ляжет спать. Получив отказ, он вышел из дома и, подперев входную дверь так, чтобы никто из присутствующих не смог выйти, поджог жилище. Предотвратить гибель шести человек удалось проходившему мимо соседу, который помог потерпевшим выбраться из горящего дома и вызвать пожарную службу, – пишут в пресс-службе Следс твенного комитета.

В результате пожара сгорело имущество на 600 тысяч рублей. Мужчина получил 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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