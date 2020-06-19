2020-06-19T11:51:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 19 июня 2020 года составило 2127

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 19 июня 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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98 человек выписались из больниц за минувшие сутки.98 человек выписались из больниц за минувшие сутки.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Количество выписанных из ковидных госпиталей Алтайского края вновь превысило число заболевших за сутки. Выздоровело еще 98 пациентов. При этом заразились коронавирусом 75 человек.

Как уточняют в оперативном штабе Алтайского края, из числа тех, кого выписали за последние сутки 90 – это взрослые, а восемь – дети. Что касается общего числа инфицированных, то по состоянию на сегодняшний день их 3153. При этом только в Барнауле 1162 зараженных.

По данным на 19 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции находтся 942 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция более чем для 30 тысяч человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано свыше 161 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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