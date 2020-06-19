Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 19 июня 2020 года составило 2127
Количество выписанных из ковидных госпиталей Алтайского края вновь превысило число заболевших за сутки. Выздоровело еще 98 пациентов. При этом заразились коронавирусом 75 человек.
Как уточняют в оперативном штабе Алтайского края, из числа тех, кого выписали за последние сутки 90 – это взрослые, а восемь – дети. Что касается общего числа инфицированных, то по состоянию на сегодняшний день их 3153. При этом только в Барнауле 1162 зараженных.
По данным на 19 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции находтся 942 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция более чем для 30 тысяч человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано свыше 161 тысячи человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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